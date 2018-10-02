"حكم" يسجل أغرب هدف في كرة القدم.. فهل إحتسبه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا نتوقع أبدا أن يأتي هدف من توقيع الحكم، فذلك نادر الحصول وغالبا ما يكون عبر تمرير الكرة عن طريق الخطأ أو ارتطامها بجسم الحكم، فهل يحق احتساب مثل هذه الأهداف الخاطئة؟

في موضوع ذي صلة، وفي مشهد غريب جدا عن لعبة كرة القدم، وثقت عدسات الكاميرات تسجيل هدف نادر من توقيع حكم اللقاء في "داغستان"، فخلال منافسات دوري الهواة لكرة القدم الدغستاني، تواجه الفريقان "كيز" وضيفه "ماناس" حيث شهدت المباراة هدفا حير ملايين المشاهدين.

فعندما حصل فريق "ماناس" على ركلة جزاء في الدقيقة 43، قام أحد لاعبي الفريق بالتسديد الاّ أن حارس فريق "كيز" تصدى لها ولم تدخل، لكن الكرة ارتطمت برأس الحكم وهزت شباك الفريق المضيف.

والغريب في الأمر أن حكم المباراة احتسب الهدف رغم احتجاجات لاعبي فريق "كيز" لأن قواعد كرة القدم تنص على اعتبار الحكم طرفا في المباريات فانتهت بالتعادل الإيجابي (4-4)..

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