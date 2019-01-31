إليكم 10 لاعبي كرة قدم يحملون جنستين .. منهم من أصول عربية!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @ReyadaCom)
العديد من لاعبي كرة القدم يحملون أكثر من جنسية، فغالباً عندما يحترف اللاعبون للعب خارج أوطانهم الأصلية ، يسعون للحصول على جنسية البلد الذي يعيشون فيه ، والعديد من الوجوه الكروية العالمية هي من أصول عربية .. اليكم قائمة بأشهر عشرة لاعبين عالميين يحملون جنسيتين ..
1-رياض محرز
جزائري يحمل الجنسية الفرنسية
2- مامبي
فرنسي لديه الجنسية الكاميرونية
3- نبيل فقير
فرنسي لديه الجنسية الجزائرية
4-ميسي
أرجنتيني لديه الجنسية الأسبانية
5-مروان فيلايني
بلجيكي لديه الجنسية المغربية
6-كافاني
من الأورغواي ولديه الجنسية الإيطالية
7- اسينسيو
أسباني لديه الجنسية الهولندية
8-بنزيما
فرنسي لديه الجنسية الجزائرية
9-ديلي آلي
انجليزي لديه الجنسية النيجيرية
10- أومتيتي
فرنسي لديه الجنسية الكاميرونية
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