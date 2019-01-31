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إليكم 10 لاعبي كرة قدم يحملون جنستين .. منهم من أصول عربية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @ReyadaCom

العديد من لاعبي كرة القدم يحملون أكثر من جنسية، فغالباً عندما يحترف اللاعبون للعب خارج أوطانهم الأصلية ، يسعون للحصول على جنسية البلد الذي يعيشون فيه ، والعديد من الوجوه الكروية العالمية هي من أصول عربية .. اليكم قائمة بأشهر عشرة لاعبين عالميين يحملون جنسيتين .. 

1-رياض محرز 

جزائري يحمل الجنسية الفرنسية

2- مامبي 

فرنسي لديه الجنسية الكاميرونية

3- نبيل فقير 

فرنسي لديه الجنسية الجزائرية 

4-ميسي

أرجنتيني لديه الجنسية الأسبانية  

5-مروان فيلايني 

بلجيكي لديه الجنسية المغربية 

6-كافاني 

من الأورغواي ولديه الجنسية الإيطالية 

7- اسينسيو

أسباني لديه الجنسية الهولندية 

8-بنزيما 

فرنسي لديه الجنسية الجزائرية

9-ديلي آلي

انجليزي لديه الجنسية النيجيرية 

10- أومتيتي 

فرنسي لديه الجنسية الكاميرونية 

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