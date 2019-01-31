إليكم 10 لاعبي كرة قدم يحملون جنستين .. منهم من أصول عربية!

... رياضة القفز عن الجمال المصطفة يحترفها أحد قبائل اليمن في اليمن السعيد و تحديدا في صحراء تهامه المحاذية للساحل الغربي للبحر الأحمر تعيش قبيلة الزرانيق حيث لا يزال رجال هذه القبيلة يمارسون عادات عريقة ظهرت منذ مئات السنين من أهم طقوسها القفز عن أكبر عدد ممكن من الجمال المصطفة بجانب بعضها و هم يتقنونها بطريقة مدهشة حيث يقوم الرجل بالقفز و كأنه لاعب محترف في الاولمبياد بل و أمهر.

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... مانشستر سيتي يهزم بيرنلي بخماسية نظيفة لحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد وبريستول سيتي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه بيرنلي 5-صفر السبت..