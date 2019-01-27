في "الليغا".. ميسي يستعدّ لانتزاع رقم قياسي جديد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعى لاعب نادي برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى انتزاع الرقم المسجّل باسم أسطورة فريق ريال مدريد راؤول غونزاليس، في عدد الإنتصارات في الليغا.

ويلتقي برشلونة مع جيرونا، في مباراةٍ تُقام اليوم الأحد على أرض ملعب مونتيليفي في الجولة 21 من الدوري الإسباني. وفي حال فاز النادي الأول بالمباراة بمشاركة ميسي، فإنّ رصيد النجم الأرجنتيني من الإنتصارات سيرتفع خلال مسيرته بالدوري الإسباني. وعليه فإن ميسي سيكون قد حقق 328 فوزاً، متخطياً بذلك غونزاليس (القائد السابق لريال مدريد) الذي حقق 327 فوزاً في الدوري.

كذلك، فإنّ ميسي يسعى أيضاً إلى كسر رقم قياسي. وفي هذا الإطار، فإنّ اللاعب النجم يحتاج إلى 7 مباريات فقط لتجاوز إيكر كاسياس، الذي سجل 334 انتصاراً، وأندوني زوبيزاريتا الذي حقق 333 انتصاراً. وبذلك، يصبح ميسي اللاعب الذي فاز بأكبر عددٍ من المباريات في تاريخ المسابقة.

مصدر الصورة: Euronews

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