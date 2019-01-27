مانشستر سيتي يهزم بيرنلي بخماسية نظيفة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد وبريستول سيتي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه بيرنلي 5-صفر السبت على ملعب الاتحاد في مانشستر في الدور الخامس.

وسجل البرازيلي غابريال جيزوس (23) والبرتغالي برناردو سيلفا (52) والبلجيكي كيفن دي بروين (61) وكيفن لونغ (73 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (85 من ركلة جزاء) الأهداف.

وكان مانشستر يونايتد وبريستول سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عمليا) أول المتأهلين إلى الدور الرابع بفوز الأول على مضيفه أرسنال 3-1، والثاني على ضيفه بولتون واندررز (درجة أولى) 2-1 الجمعة في افتتاح الدور الرابع. وهو الفوز الثامن تواليا لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات.

وتوج مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في 10 مباريات نهائية في المسابقة آخرها موسم 2010-2011.

وجدد مانشستر سيتي فوزه على بيرنلي بالنتيجة ذاتها بعدما كان تغلب عليه في 20 تشرين الأول الماضي على ملعب الاتحاد في المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأبقى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مواطنه دافيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو ورحيم سترلينغ والألماني لوروا سانيه والفرنسي أيميريك لابورت وفيل فودن على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع بالأول مكان البرازيلي فرناندينيو (66، ثم أغويرو وفودن مكان جيزوس ودي بروين (75).

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وكان بإمكانه الخروج فائزا بأكثر من الخماسية بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت لمهاجميه.

ومنح جيزوس التقدم لمانشستر سيتي عندما تلقى كرة داخل المنطقة خلف الدفاع من مواطنه دانيلو فتلاعب بمدافعين وسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس نيك بوب (23). وعزز مانشستر سيتي تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما مرر الدولي البلجيكي كيفن دي بروين كرة على طبق من ذهب إلى الدولي البرتغالي برناردو سيلفا المتوغل داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بالقدم ذاتها قوية أفلتت من يدي الحارس بوب وعانقت الشباك (52).

وأنقذ الحارس بوب مرماه من هدف ثالث بابعاده تسديدة قوية لجيزوس من مسافة قريبة (57)، ثم تدخل ببراعة مرة ثانية وأبعد تسديدة قوية للدولي الجزائري رياض محرز من خارج المنطقة إلى ركلة ركنية (59).

إقرأ أيضاً:

نيمار يتضامن مع ضحايا انهيار سد البرازيل