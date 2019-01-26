نيمار يتضامن مع ضحايا انهيار سد البرازيل

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، الهدف منها التضامن مع ضحايا السد الذي انهار في البرازيل الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وإصابات وخسائر مادية كبيرة.

يظهر في الصورة التي نشرها نيمار رسم كاريكاتيري، للاحتجاج على الحالة المعيشية الصعبة للفقراء في تلك المنطقة التي شهدت انهيار السد، مما تسبب في دمار منازلهم وتدمير البنية التحتية، وكانت هناك يدين لرجل عأمال يغرق الفقراء بالطين أكثر.

وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، انهار سد في مجمع منجمي كبير في جنوب شرق البرازيل أسفر عن سقوط تسعة قتلى، في حصيلة قابلة للارتفاع بعد تأكيد السلطات أن فرص العثور على ناجين “ضئيلة” بينما ما زال 300 شخص مفقودين.

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