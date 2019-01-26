نحو 200 مفقود إثر انهيار سد في البرازيل

أخبار الآن| ريو دي جانيرو - البرازيل - (ا ف ب)

فُقد نحو 200 شخص بعد انهيار سد أمس الجمعة، في جنوب شرق البرازيل قرب مدينة بيلو هوريزونتي، بحسب بيان لجهاز الإطفاء.

وتسود مخاوف بأن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت إلى سقوط عدد من القتلى، حيث صرح مسؤول في أجهزة الإطفاء بأنه تم تلقي بلاغات حول العديد من الضحايا.

وفي بيان قال جهاز الإطفاء إنه يؤكد فقدان نحو 200 شخصاً بعد الانهيار، وواجه عمال الإنقاذ صعوبة في دخول بلدة برومادينهو والمنطقة المحيطة بها، وعبر سيل الوحول طرقاً ومزارع وألحق أضراراً بالعديد من المنازل ودمر بعضها.

واستخدمت المروحيات في إنقاذ العديد من الأشخاص الذي علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.

وفي بيان منفصل صرحت وزارة البيئة أنه تم تشكيل خلية أزمة، وأضافت أن "المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".

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