ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا في الأيام الأخيرة لتبلغ 59 قتيلا، حسبما أعلنت وكالة إدارة الكوارث.



وأفادت السلطات بأن المياه انحسرت لكن الأضرار جسيمة، وسط توقعات لوكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بتجدد هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.



وتم إجلاء حوالي 3400 شخص بعد أمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت جنوب جزيرة سولاويسي في جنوب البلاد، وتسببت بفيضان مجاري المياه.

وغمرت المياه عشرات القرى في 12 منطقة وجزء من ماكاسار عاصمة الجزيرة.

وقال سيامسيبار المسؤول في الوكالة عن جنوب الجزيرة "لم أر فيضانات بهذا الحجم من قبل، إنها الأسوأ".

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