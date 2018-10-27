الفيفا يرفض إقامة مباريات الليغا في أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

رفضت الفيفا خطط رابطة الدوري الأسباني لإقامة مباراة جيرونا ضد برشلونة بالولايات المتحدة في يناير كانون الثاني .

وأثارت رابطة الدوري الإسباني جدلا عندما وقعت عقدا لمدة 15 عاما مع ريلفنت سبورتس في آب / أغسطس الماضي لتعزيز وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك إقامة مباراة واحدة على الأقل في الموسم الكروي الواحد.

وقال إنفانتينو بعد اجتماع لمجلس الفيفا في رواندا ”ناقش مجلس الفيفا بالطبع هذه المسألة وهذا المقترح بإقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني خارج إسبانيا وفي ميامي بالتحديد“.

وأضاف ”شدد المجلس على المبدأ الرياضي وهو أن مباريات الدوري الرسمية يجب إقامتها داخل الحدود الخاصة بكل اتحاد. ولذلك فإن وجهة نظر المجلس واضحة في هذا الشأن“.

ومن المتوقع أن تطعن رابطة الدوري الإسباني ضد القرار وقال متحدث ”إذا تلقينا إخطارا رسميا من الفيفا بأنه سيمنع المباراة، سنرفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية بشكل عاجل“.

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