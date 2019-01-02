نيمار يتسفزّ الآلاف بتعليقه على صورة ميسي.. ماذا قال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار تعليق نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا على صورة زميله السابق ليونيل ميسي في نادي برشلونة، جدلاً كبيراً وواسعاً. فقد نشر الأخير في اليوم الأول من العام 2019 عبر حسابه على "انستغرام"، صورة له مرتدياً سترة رياضية زرقاء مع بقع سوداء. وإثر ذلك، علّق نيمار على الصورة بكلمة "بشع". وبعدها، قام بوضع صورة لوجه ضاحك بجانب الكلمة قبل أن يكرر التعليق مرّة أخرى.

ولاقى تعليقا نيمار اكثر من 63 ألف رد من متابعي ميسي. إلى جانب ذلك، فقد علّق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على الصورة مازحاً: "هل كل شيء على ما يرام يا صديقي؟"، في إشارة لوجه ميسي شديد الجدية في الصورة.

إلاّ أنّ النجم الأرجنتيني ميسي لم يرد حتى الآن على تعليق نيمار، علماً أن بينهما صداقة تأسست من خلال لعبهما سوياً في برشلونة لمدة 4 مواسم.

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