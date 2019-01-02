بعد وداع الريال.. أرسنال يفتح ذراعيه لـ"نافاس" بعرض مغرٍ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد أن نشر رسالة وداعية عبر حسابه على إنستغرام، ذكرت تقارير صحيفة أن عرضا بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار) قُدّم للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من أجل الانتقال إلى أرسنال الإنكليزي في موسم الانتقالات الشتوية، وفقا لوسائل إعلام إسبانية.

وكان نافاس قد بعث برسالة مؤثرة تفيد باقتراب رحيله عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث نشر صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام جملة عاطفية قال فيها: "شكرًا على كل شيء".

وارتبط نافاس بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال العديد من المناسبات، ولكن زادرت تكهنات رحيله عن ملعب سانتياغو برنابيو بصورة كبيرة هذا الموسم عقب تقلص دوره مع الفريق إلى حد كبير تاركا مكانه للحارس البلجيكي الجديد تيبو كورتوا.

وكان نافاس قد انضم لصفوف الميرنغي قادماً من نادي ليفانتي في عام 2014 عقب نهاية كأس العالم بالبرازيل، ونجح في فرض سيطرته على حراسة المرمى بالنادي الملكي عقب رحيل أسطورته إيكر كاسياس.

وارتدى القميص رقم 1 وساهم في تتويج الميرينغي بالعديد من البطولات، أبرزها الفوز ثلاث مرات متتالية بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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