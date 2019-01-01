مدرب ليفربول يعلنها: نحن جائعون!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن "أفضلية ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لن تؤثر على نهج الريدز في مباراة يوم الخميس المقبل، التي ستجمع الطرفين في قمة المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز".

وفي حديث للموقع الرسمي لـ"ليفربول"، قال كلوب: "كل ما نريد فعله هو مواصلة التقدم: الانتعاش أولاً وهو أمر في غاية الأهمية ثم الاستعداد للمباراة المقبلة".

وأضاف: "جميعنا يعرف أن مانشستر سيتي فريق كرة قدم رائع ولن نذهب إليهم، ونحن سنفوز بالمباراة. لا يوجد فريق في العالم سيذهب لملاقاة مانشستر سيتي بهذا التفكير، حتى ليفربول".

وتابع كلوب: "علينا الذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة إيجابية. هذا ما سنحاول القيام به، نحن جائعون، ولا نفكر أبداً في فارق الأهداف. كل ما يشغلنا هو الـ54 نقطة".

ويلاقي ليفربول، مانشستر سيتي في المباراة القادمة بفارق 7 نقاط. وكان ليفربول حقق انتصارين كبيرين في المرحلتين السابقتين من الدوري الإنجليزي، إذ فاز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، ثم انتصر على أرسنال بخماسية مقابل هدف.

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