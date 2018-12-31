تصريح مفاجئ لمدرب مانشستر سيتي عن ليفربول.. ماذا قال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، أنّ "فريقه يجب أن يتقبّل حقيقة أنّ منافسه في الدوري الانجليزي ليفربول، ربما يكون أفضل فريق في العالم في الوقت الحاضر في أوروبا أو العالم"، قال: "إنه فريق رائع".

تصريحات غوارديولا لـ"BBC" جاءت عقب مباراة فريقه في الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي الممتاز، وقد انتهت بفوز سيتي على ساوثهامبتون بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه مانشستر سيتي، يوم الخميس المقبل، ليفربول في مباراة على قمة الدوري الانجليزي، بعد خسارته خلال الشهر الحالي أمام كريستال بالاس وليستر سيتي، في حين أنّ ليفربول فاز في كل المباريات الـ7 التي خاضها في الدوري.

(بيب غوارديولا - Avas.mv)

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