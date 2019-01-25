إصابة قوية "تُبكي" نيمار.. و"باريس سان جيرمان" في قلق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرّض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للإصابة أثناء مباراة فريقه باريس سان جرمان ضد ضيفه ستراسبورغ ضمن الدور الـ32 من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم.

وفي التفاصيل، فإن نيمار تعرض لإصابة قوية بقدمه اليمنى، الأمر الذي دفع به إلى مغادرة أرض الملعب باكياً.

وعلى الأثر، أصدر نادي "باريس سان جيرمان" بياناً عبر موقعه الرسمي، أعرب فيه عن "قلقه إزاء إصابة نيمار"، مشيراً إلى أنّ "الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم البرازيلي، كشفت عن تضرر مشط القدم اليمنى ناحية الإصبع الخامس".

وأوضح البيان أنّ "النادي سيعرف خلال الأيام المقبلة، ما إذا كان نيمار سيلحق بمباراتي دوري الأبطال ضد مانشستر يونايتد بدور الـ16 أم لا".

وكان نيمار خضع لعملية جراحية في رجله اليمنى العام الماضي، لكنّ النادي لم يستبعد إمكانية إجراء المزيد من العمليات.

وبعد المباراة، أعرب مدرب الفريق توماس توخيل عن قلقه من إصابة نيمار، وقال: "نحن قلقون لأنها نفس القدم وفي نفس المنطقة، وأخشى أن تكون إصابة معقدة لكنني آمل أن يفاجئني الجهاز الطبي بأخبار سعيدة".

مصدر الصور: رياضة.كوم

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