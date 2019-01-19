نيمار يستعرض مهاراته مع "حبيب الملح".. هذا ما فعله (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر الطباخ التركي الشهير نصرت غوكشيه المعروف بـ"حبيب الملح" عبر حسابه على "انستغرام"، فيديو يجمعه بالنجم البرازيلي نيمار.

وبحسب الفيديو، فقد استعرض "حبيب الملح" مهاراته في نزع العظام من اللحم المشوي، ليقوم نيمار بعد ذلك برش الملح على طريقة غوكشيه. وعليه، فقد قام النجم البرازيلي بهذه الخطوة بطريقة استعراضية لافتة. وبعد ذلك، قدّم غوكشيه الطبق إلى نيمار.

وحاز الفيديو على "انستغرام" على أكثر من مليون و500 ألف مشاهدة في غضون يومين فقط.

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