سيدة تكتشف أن طفليها بالتبني شقيقان حقيقيان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اكتشفت أمريكية أن طفليها الذين تبنتهما، هما شقيقان حقيقيان في الأصل.

نشأت كاتي بيج في ولاية ألاباما، وواجهت صعوبات في الحمل بعد زواجها، وحصلت على الطلاق وهي في الثلاثينات من العمر، فقررت أن تصبح أماً بالتنبي. وفي عيد الأم عام 2016، حصلت على الموافقة على طلب تبني أطفال، وفي 25 مايو (أيار) 2017، حصلت على أول طفل بالتبني، جيسون.

وبعد أشهر، اتصل بها مسؤول الرعاية الصحية، وسألها إذا كانت مستعدة لرعاية طفلة أخرى، فوافقت على الفور، وأحضرت هانا إلى المنزل لتنضم إلى شقيقها جيسون. وأثار اسم والدة الطفلين المسجل في المستشفى شكوك بيج، فأخضعت الطفلين لفحص الحمض النووي، الذي أظهر أنهما شقيقان حقيقيان.

ولن تكتفي بيج برعاية جيسون وشقيقته هانا، بل تستعد لتبني شقيقهما الأصغر البالغ من العمر 5 أشهر في وقت لاحق هذا العام، بحسب موقع إنسايدر إيدشن.

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مصدر الصورة: موقع "إنسايدر إيدشن"