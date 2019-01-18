أمريكية تقتل صديقها بـ"سيلفي" عن طريق الخطأ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استعدّت فتاة من ولاية تكساس الأميركية مع صديقها لالتقاط صورة "سيلفي" لـ"سناب شات"، ولم يعلم الشاب أنّها الصورة الأخيرة له قبل أن يخرّ على أثرها صريعاً على الأرض.

وذكرت صحيفة "فوكس نيوز" الأميركية، أنّ الفتاة التي تدعى أوتيم كينغ، كانت تحمل مسدساً وتقف مع صديقها إيريك ألين، لالتقاط "سليفي" ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.

لكنّ كينغ أرادت أن تضفي على الصورة مسحة من الإثارة، فلقّمت المسدّس ووجهته باتجاه صديقها لحظة الاستعداد لالتقاط "سيلفي" يجمعهما، فانطلقت من المسدس طلقة أصابت الشاب.

واعتقدت الفتاة في البداية أنّ صديقها تظاهر بالسقوط صريعاً على الأرض ليضيف إثارة أكثر على الصورة. لكنّها أدركت أنّ ما حدث عندما رأت إيريك مغطى بالدم واستدعت سيارة الإسعاف لإنقاذه. وأكّد الأطباء مقتل الشاب بسبب عيار ناري بعد دقائق من وصولهم إلى مكان الحادث.

واتهمت أوتيم بجريمة قتل عن غير قصد، وحددت كفالة خروجها على ذمة التحقيق بمبلغ 200 ألف دولار.

يذكر أن الشرطة عثرت في هاتف الفتاة على مقطع فيديو، سجل قبل الحادث بدقائق قليلة، يبيّن جدالاً حاداً بين أوتيم وإيريك عن الخيانة. كما أشار عناصر الشرطة إلى وجود طفلين في المنزل وقت الحادث.

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مصدر الصورة: موقع nypost