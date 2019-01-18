شاب يتقدم لخطبة صديقته ليلا وينسى الحادثة صباحا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكر أحد مستخدمي موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي أنّه تقدم لخطبة فتاة "أثناء نومه"، ولم يعرف شيئا عن ذلك إلا في صباح اليوم التالي.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، بأنّ الشاب أكّد أنّه لم يستطع النوم في تلك الليلة، وتناول 4 أقراص منوّم من نوع "Ambien". وفي الصباح، لاحظ خاتم خطبة في إصبع فتاته. وكان قد اشترى هذا الخاتم قبل فترة عبر إعلان على الإنترنت بغية بيعه ثانية.

وقامت الفتاة بشرح ما حصل معهما ليلاً، إلا أنّ الشاب لم يتذكر أيّ شيء مما ذكرته "خطيبته". وعندما فتح صفحته على "فيسبوك"، اكتشف أنه غيّر بياناته الشخصية وكتب في خانة الحالة الاجتماعية، "متزوج" بدلاً من "أعزب".

وكتب الشاب على موقع "ريديت": "لم أكن أريد أن أتقدم لخطبة الفتاة قبل عام ونصف، لأنني لو أردت ذلك، لكنت اشتريت خاتماً أفضل، لكن أقراص "Ambien" سرعت العملية 10 مرات".

يذكر أنّ الأشخاص الذين يتناولون أقراص "Ambien"، يقومون بممارسة أنشطة يومية مختلفة، تصل إلى قيادة السيارة أحيانا. لكنهم عند استيقاظهم لا يتذكرون أي شيء عن مغامراتهم الليلية.

وكانت صحيفة "New York Magazine"، نشرت سابقاً خبراً طريفاً عن رجل تناول أقراص "Ambien"، وصنع خزانة وهو "نائم".

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