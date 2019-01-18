ألمانيا.. اختصاص جامعي يعلّم الطلاب التجسس!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أتاحت الجامعة التابعة للجيش الألماني في ميونخ، إمكانية دراسة الماجستير في "علوم التجسس والمخابرات". ويركز هذا الاختصاص على الأبحاث المتعلقة بـ الإرهاب، ويعتبر فريداً من نوعه، في حين أنه ليس متاحاً للجميع وبخاصة المدنيين.

ومنذ كانون الثاني/يناير الحالي، بدأت الجامعة بتدريس هذه الإختصاص، ويتعامل المرشحون لدراسته مع مواضيه متنوعة على غرار الأخلاقيات والمشاكل السياسية أو الإطار القانوني للخدمة. إلى جانب هذا، فإنّ هذا الاختصاص يتضمن مواد دراسية مثل التواصل والقيادة في المخابرات، والأبحاث المتخصصة في علوم الإرهاب". ويركز هذا الاختصاص على الموضوعات الرقمية مثل الدفاع الالكتروني. وفي نهاية الدراسة التي تستمر لمدة عامين، يتوجب كتابة أطروحة الماجستير في 100 صفحة.

وفي هذا الصدد، يوضح أوري بورغوف، الأستاذ بالجامعة والذي يرأس التخصص الجديد بالتعاون مع جان هندريك ديتريش من المعهد الاتحادي، أنه "لايوجد تدريب تعليمي للتجسس، ولا توجد مطاردات، فضلاً عن ذلك، لا يتم التدرب على كيفية القفز فوق الأسطح"، مؤكداً أن "التخصص هذا مثير للاهتمام بالنسبة له". وأوضح بورغوف أنّ "الخطوط الاولى لهذا الاختصاص رُسمت قبل 4 سنوات، وقد أشرفت مجموعة عمل من مكتب المستشارية الاتحادية على التنسيق بين المشاركين، والذين كان من بينهم وزارتي الداخلية والدفاع من أجل تطوير هذا التخصص الدراسة وخلق شبكة تستطيع الربط بين مؤسسات مختلفة".

والإختصاص هذا متاحٌ للأشخاص الذين ينتمون فقط إلى إحدى الأجهزة الاستخباراتية الألمانية، مثل جهاز الاستخبارات الفيدرالي أو الجيش أو الشرطة. وحالياً، تضم السنة الأولى 35 طالباً. ورغم ذلك، فإنّ من يُسمح لهم بالدراسة لا يتمّ اختيارهم بناء على معدلات التحصيل الدراسي فقط، بل يتم عبر مجلس استشاري ينتمي إليه كبار ممثلي السلطة.

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