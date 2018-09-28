إيران تنشر الإرهاب في العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت ، إن النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

وأشارت هيذر ناورت ، من خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، الى أن الشعب الإيراني يحتاج الدعم من المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات النظام الإرهابية.

وانتقدت ناورت ، استمرارية النظام الإيراني في اعتقال المعارضين في إيران ، وممارسة سياسة التعذيب الشديد بحقهم .

وأعربت نويرت عن استيائها من تقييد النظام الإيراني للحريات الدينية.

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