عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

إيران تنشر الإرهاب في العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت ، إن النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

وأشارت هيذر ناورت ، من خلال مؤتمر صحفي في واشنطن،  الى أن الشعب الإيراني يحتاج الدعم من المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات النظام الإرهابية.

وانتقدت ناورت ، استمرارية النظام الإيراني في اعتقال المعارضين في إيران ، وممارسة سياسة التعذيب الشديد بحقهم .

وأعربت نويرت عن استيائها من تقييد النظام الإيراني للحريات الدينية.

اقرا ايضا

من المسؤول عن هجوم الأهواز؟

أزمة الدواء في إيران تتفاقم


 

#إيران #أخبار عالمية #العالم #ارهاب #امريكا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...