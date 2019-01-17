دبلوماسي كوري شمالي يتجه إلى واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

يتوجه مسؤول كوري شمالي من بكين إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل قمة محتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وقد يعني عقد اجتماع ثان اقتراب الجانبين من التوصل لحل بعد أشهر من الخلافات بشأن كيفية المضي قدما في مساعي إنهاء البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ.

وتأتي هذه الرحلة فيما يتم التحضير على ما يبدو، لقمة ثانية بين ترامب وكيم، في تايلندا أو فيتنام على الأرجح، رغم عدم حصول تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي. وخلال لقائهما الأول في حزيران/يونيو في سنغافورة الذي عقد بعد ستة أشهر من وفاق بين الشمال والجنوب، وقع كيم وترامب اعلانا بالغ الغموض حول "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية". لكن لم يحصل أي تقدم منذ ذلك الحين، لأن الطرفين غير متفقين حتى على المعنى الدقيق لهذا الالتزام.

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