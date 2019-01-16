مسؤول من كوريا الشمالية يتوجه إلى واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكرت مصادر إعلامية أن ثلاثة مسؤولين من كوريا الشمالية بينهم كبير مبعوثيها المشاركين في المفاوضات مع الولايات المتحدة، حجزوا في رحلة متجهة إلى واشنطن من بكين يوم الخميس.

وأشارت المصادر أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالمسؤول الكوري الشمالي البارز كيم يونج تشول يوم الخميس أو الجمعة في العاصمة الأمريكية لمناقشة عقد قمة ثانية بين زعيمي بلديهما.

وقد يعني عقد اجتماع ثان اقتراب الجانبين من التوصل لحل وسط بعد أشهر من الخلافات بشأن كيفية المضي قدما في مساعي إنهاء البرامج النووية والصاروخية لبيونجيانج.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالعمل على نزع السلاح النووي خلال قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو حزيران لكن لم يتحقق في الأمر تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

وكان بومبيو يعتزم ملاقاة نظيره الكوري الشمالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن تلك المحادثات ألغيت في الدقائق الأخيرة.

وقال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة للصحفيين الأسبوع الماضي إن الاتصالات بين بيونجيانج وواشنطن استؤنفت بعد أن ألقى كيم جونج أون خطابا بمناسبة العام الجديد قال فيه إنه مستعد للقاء ترامب ”في أي وقت“.

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