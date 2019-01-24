صورة لرونالدو تثير الجدل.. هذا ما فعله في الطائرة الخاصة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل بصورة "سيلفي" نشرها عبر حسابه على "انستغرام"، يظهر فيها وهو على متن طائرة خاصة عقب عودته من العاصفة الإسبانية مدريد متوجهاً إلى مدينة تورينو الإيطالية.

وتزامنت هذه الصورة مع واقعة اختفاء طائرة تقل لاعب كرة القدم إيميليانو سالا، أثناء سفره وعدداً من الأشخاص، متوجهاً لناديه الجديد كارديف سيتي قادماً من نانت الفرنسي.

واعتبر معلقون أنّ "توقيت نشر الصورة لم يكن مناسباً، في حين أنّ رونالدو بدا في قمة السعادة"، مؤكدين أنّ "هذا التصرف غير مقبول".

ومن جهته، وجّه نجم الكرة الإنكليزي غازي لينكر انتقاداً لاذعاً للصورة، قائلاً: "في الحقيقة إنه ليس اليوم المناسب لهذه التغريدة".

وأضاف: "أنا متأكد أنه فعل ذلك دون علمه بالحادثة، ولكن كان بالإمكان لشخص ما أن يخبره بها".

وفرض القضاء الاسباني قراراً على رونالدو، يقضي بمعاقبته بالسجن لـ23 شهراً مع وقف التنفيذ، إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو. وبدوره، وافق رونالدو على حيثيات الحكم الذي أتى استناداً إلى 4 تهم تهرب ضريبي.

مصدر الصورة: BBC

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