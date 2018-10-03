انستغرام توقف عن العمل لـ15 دقيقة وتخّوف من قرصنة جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادت منصة التواصل الاجتماعي انستغرام للعمل عند معظم المستخدمين حول العالم بعد توقف مفاجئ لأكثر من 15 دقيقة.

وتفاجأ مستخدمو "إنستغرام" حول العالم بتوقف المنصة عن العمل، وسط غموض حول سبب المشكلة، وتكتم من المسؤولين عن التطبيق.

وبحسب ما نقلته رويترز، فإن حسابات المنصة الاجتماعية المختصة في نشر الصور والفيديو تعطلت في مدن عالمية كبرى، ولم يصدر التطبيق المملوك لموقع فيسبوك توضيحاً بشأن الخلل.

يذكر أن توقف إنستغرام عن العمل جاء بعد أيام فقط من هجوم إلكتروني على فيسبوك، عرض حسابات نحو 50 مليون شخص لخطر القرصنة، وهو ما أثار مخاوف غير مسبوقة بشأن الأمان في منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح فيسبوك أن المشكلة تؤثر على خدمة "تسجيل الدخول" التي تربط حساب فيسبوك بحسابات على تطبيقات أخرى، يقوم البعض بتسجيل دخولهم إليها من خلال حساباتهم على فيسبوك.

من الجدير بالذكر أن انستغرام تم الاستحواذ عليه من قبل فيسبوك للتواصل الاجتماعي في العام 2012.

من جهة أخرى، كان كيفين سيستروم، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في انستغرام، قد أعلن الشهر الماضي أنه سيتخلى عن منصبه في الشركة.

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