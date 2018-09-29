اختراق فيسبوك يصل إلى انستغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن الاختراق الأمني الذي تعرض له موقعها الإلكتروني قد يطال تطبيقات أخرى مرتبطة به.

وقال غي روزن، نائبُ رئيس ِ إدارة المنتجات في الشركة، إن المهاجمين الذين تمكنوا من الوصول إلى بياناتٍ مشتركين في فيسبوك، يُمكنهم اختراقُ التطبيقات الأخرى المرتبطة به، خاصة ً تطبيق إنستغرام.

وأعلنت الشركة الأمريكية العملاقة عن تعرض حواسيبها لهجوم إلكتروني، أسفر عن اختراق أمني لبيانات نحو 50 مليون حساب.

بدوره، أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري أن تطبيقات وخدمات "آير بي أند بي" لتأجير شقق، و"سبوتيفاي" لمشاركة المقاطع الموسيقية، و"تندر" للتعارف، هي من بين الأكثر ارتباطًا ببيانات الدخول إلى موقع فيسبوك.

وأوضحت في بيان أن المهاجمين استغلوا ثغرة في خاصية View as التي تسمح للمشتركين برؤية كيف يظهر ملفهم الشخصي للآخرين.

وأضاف البيان أن تلك الثغرة "سمحت للمهاجمين بسرقة رموز الوصول إلى فيسبوك، والتي قد تساعدهم في الاستيلاء على حسابات الأشخاص"، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات للتحقيق في القضية.

يشار إلى أن السلطات المعنية بالتحقيق لم تعلن حتى الآن عن إحراز أي تقدم في تحديد هوية من يقفون وراء الهجوم.

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