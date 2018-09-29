فيسبوك تقر بخرق أمني أضر ببيانات 50 مليون مستخدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

أثر خرق أمني، على حسابات نحوِ 50 مليون مستخدم لفيسبوك، حسبما ذكرت الشركة، وقالت فيسبوك إن مهاجمين سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين" ما مكنهم من استخدامها للاستيلاء على الحسابات.

بعد أن واجه عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في دول عربية وأوروبية مشكلة خروج تلقائي لحساباتهم على الشبكة، أعلنت شركة فيسبوك، اكتشافها خرقا أمنيا أثر على 50 مليون حساب حول العالم، مشيرة إلى أنها اتخذت الأمر على محمل جاد وخطير للغاية، لحماية بيانات مستخدميها.

فيسبوك أوضحت أنها ليست على علم إذا كانت الجهات المخترقة تمكنت من الوصول إلى المعلومات الخاصة أو البنكية الخاصة بالمستخدمين وأساءت استخدامها، كما أن فيسبوك أشارت إلى أنها لا تعرف من وراء تلك الهجمات أو المصدر التي خرجت منه.

الشركة قالت إن المهاجمين استغلوا خاصية "View As"كيف يرى الناس حسابك؟"، لسرقة كلمات السر، ومن ثم الاستيلاء على الحسابات، كما أكدت "فيسبوك"، أنها اتخذت بعض الإجراءات السريعة للحفاظ على السرية، أولها تعديل الثغرة التي تمكن خلالها المخترقين من سرقة الحسابات، بالإضافة إلى تسجيل خروج حسابات 50 مليون شخص تعرضوا للاختراق، و40 مليون آخرين أهداف محتملة، مشيرة إلى أنه على المستخدم إعادة كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر لتسجيل الدخول مرة أخرى، كما أعلنت الشركة أنها ألغت خاصية "View As" التي كانت تسمح للمستخدم كيف يظهر حسابه للمستخدمين الآخرين.

وتمثل وظيفة "View As" في فيسبوك إحدى وظائف خصوصية المستخدم التي تسمح للناس بمشاهدة كيف يبدو مظهر صفحتهم للآخرين، ويظهر لهم أي معلومات يمكن أن يشاهدها أصدقاؤهم، وأصدقاء أصدقائهم، أو الجمهور العام.

وكانت فيسبوك أعلنت في مارس /آذار الماضي أنها ستتيح لمستخدمي موقعها سيطرة أكبر على خصوصيتهم بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات، وذلك في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من المستخدمين، حيث أفادت فيسبوك حينها بأن شركة كمبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية قد استطاعت استهداف نحو 50 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية بإعلانات سياسية خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول ماهية البيانات التي يمكن حمايتها والإفصاح عنها دون فقدان المستخدمين خصوصيتهم.

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