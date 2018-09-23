فيسبوك تطلق في كولومبيا خدمتها الجديدة للتعارف

أخبار الآن| بوغوتا - كولومبيا (متابعات)

باتت كولومبيا أوّل بلد تطرح فيه خدمة "التعارف أو Dating" التابعة لـ "فيسبوك" والتي تتيح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي التعارف على أشخاص لديهم الاهتمامات عينها، بحسب ما أعلنت المجموعة الأمريكية.

واختارت "فيسبوك" كولومبيا لتجربة "dating"، نظرا للإقبال الكثيف على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التعارف في البلد.

وكولومبيا هي رابع بلد في أميركا اللاتينية يضمّ أكبر عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد البرازيل والمكسيك والأرجنتين.

وباتت الخدمة الجديدة متاحة في كولومبيا منذ الخميس عبر تطبيق للأجهزة المحمولة.

وقال نايثن شارب القيّم على مشروع "Facebook Dating" في رسالة صوتية نقلت إلى وسائل الإعلام "كنّا نبحث خلال تطوير فيسبوك تعارفا عن بلد عهد سكانه تبادل الرسائل النصية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي واللجوء إلى خدمات التعارف".

وأردف "خلصنا إلى أن كولومبيا تستوفي هذه المعايير الثلاثة على أفضل وجه".

وبحسب المجموعة الأميركية، يستعمل 21 مليون شخص "فيسبوك" بوتيرة يومية في كولومبيا حيث يبلغ إجمالي السكان 50 مليونا.

ويقوم التطبيق الجديد على خدمة "دردشة" أساسية وهو لا يتيح لمجهولين إرسال صورهم، كما إنه لا يربط بين أصدقاء أو أفراد العائلة الواحدة.

وأكدّت "فيسبوك" التي كانت في أيار/مايو محور فضيحة مرتبطة بشركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية التي استغلّت بيانات ملايين المشتركين.

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