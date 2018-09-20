تحركات جديدة لفيسبوك في مواجهة الأخبار الكاذبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



قررت شركة فيسبوك التعاون مع شركتين أميركتين غير هادفتين للربح للحد من الانتشار العالمي للمعلومات المضللة، التي قد تؤثر على الانتخابات، وأقرت أن مواقع الأخبار الكاذبة لا يزال يقرأها الملايين.

وقالت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي، التي تتعرض لضغوط للتصدي للدعاية، إنها ستعمل مع المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، اللذين تأسسا في الثمانينيات، وتمولهما الحكومة الأميركية لتعزيز العمليات الديمقراطية، والذين ليس لهما أي صلة بالحزبين الأميركيين الكبيرين اللذين يحملان نفس اسميهما.

يأتي التعاون الذي كشف عنه المدراء التنفيذيون في الشركة خلال اتصال مع الصحفيين، ضمن عدد كبير من التصريحات الصادرة عن فيسبوك، بشأن نزاهة الانتخابات قبل انتخابات مهمة في البرازيل الشهر المقبل، وفي الولايات المتحدة في نوفمبر.

وفي الوقت الذي تجهز فيه الشركة "غرفة حرب" من أجل انتخابات البرازيل، قال المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك إنهم يختبرون مرونة الشبكة مع محاكاة محاولات التلاعب، مثل الجهود التي تتم عشية الانتخابات ومنها تثبيط همة الناخبين بإدعات كاذبة بشأن إجراءات الاقتراع.

ويتعلق تدريب آخر بكيفية تعامل الشركة مع عدد كبير من الصفحات التي تدار في دول أخرى، التي تروج فجأة لمواد تتعلق بالانتخابات الأميركية.



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