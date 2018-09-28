50 مليون حساب على فيس بوك مخترق أمنياً

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت "فيسبوك" أن أكثر من 50 مليون حساب تعرضوا لاختراق أمني، مضيفة أنها اتخذت إجراءً وقائيا شمل 40 مليون حساب آخر. وقالت الشركة إنها قامت بتسجيل الخروج من هذه الحسابات، وسيكون على أصحابها إعادة الدخول إلى حساباتهم.



وأشارت الشركة أن المهاجمين (الهاكرز) قاموا بسرقة رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين" والتي يمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات.



وصرحت الشركة أنها بدأت تحقيقاً للتو، ولم تحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق".



وقد تفاجأ مستخدمون لموقع فيسبوك من تسجيل خروجهم من حساباتهم دون أي إنذار سابق أو تغيير في الإعدادات.



يشار إلى أن أسهم فيسبوك تراجعت 3% لتصل إلى إلى 163.78 دولار للسهم خلال المعاملات المسائية بعد هذا الإعلان.

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