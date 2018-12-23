سطو على منزل قائد باريس سان جيرمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعرض منزل اللاعب البرازيلي تياغو سيلفا لعملية سطو، السبت، أثناء مشاركته مع فريقه باريس سان جرمان في مباراة ضد نانت ضمن الدوري الفرنسي، حسبما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس الأحد.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن قيمة المسروقات "تقدر بمليون يورو"، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن سرقة منزل قلب الدفاع البالغ 34 عاما قرابة الساعة الثانية فجر الأحد،

بعد مشاركته في فوز فريقه على ضيفه نانت 1-0، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وأوضح الصحيفة أن اللص أو اللصوص "دخلوا عبر السقف" إلى منزل قائد الفريق في الدائرة السادسة عشرة الراقية في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن المنزل يقع في حي "تقطنه شخصيات اعتبارية".

وعلى رغم أن النادي المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية اعتمد إجراءات أمنية وأجهزة حماية في منازل لاعبي الفريق، إلا أنها المرة الثانية خلال أقل من شهر يسرق منزل أحدهم.

وسرق لصوص من منزل المهاجم الكاميروني للفريق إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ محتويات تقدر قيمتها بـ600 ألف يورو، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الشهر الماضي.

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