غموض كبير.. حسابات محمد صلاح تختفي عن مواقع التواصل (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار لاعب نادي ليفربول الإنكليزي، النجم المصري محمد صلاح، الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد نشره التغريدة الغامضة عبر حسابه على "تويتر"، والتي جاء فيها: "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي".

الجديد والملفت في الأمر، هو أنّ تغريدة صلاح الأخيرة لا يمكن الوصول إليها عبر "تويتر"، علماً أنه نشرها مساء الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني الحالي.

(تغريدة صلاح التي لا يمكن الوصول إليها)

أمّا المفاجأة الأكبر، فهي أنّه لا يمكن لأحدٍ الوصول إلى حسابات النجم المصري على "فيسبوك" و "تويتر"، بينما حسابه على "انستغرام" ما زال متاحاً.

وأثار هذا الأمر الكثير من الشكوك بشأن صلاح وحيثيات الأمر الذي ما زالت التكهنات تدور حوله، وسط غياب أي توضيح من قبل اللاعب المتألق من جهة، أو من نادي ليفربول من جهة أخرى. إلى ذلك، فإنّه ليس هناك من شيء واضح بخصوص حسابات صلاح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في حين أنّ هناك شكوكاً تلمحُ إلى أنّ هذه الحسابات تمّ إقفالها.

وكانت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية علقت على تغريدة صلاح، مشيرة إلى أنه "يريد اتخاذ قرار جديد مع بداية العام الجديد".

(حساب محمد صلاح عبر تويتر)

(حساب محمد صلاح عبر فيسبوك)

(حساب محمد صلاح على انستغرام)

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