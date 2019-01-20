حشرة تحمل اسم محمد صلاح "تكريماً" له (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بطريقة غريبة وغير متوقعة، أعرب عالم الحشرات والباحث المصري مصطفى شرف عن إعجابه بلاعب نادي "ليفربول" الانجليزي النجم المصري محمد صلاح، وذلك من خلال اطلاق اسم "مو صلاح" على نوعٍ جديد من النمل، وذلك عربون تقدير للاعب الشاب.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإنّ "شرف الذي يعمل أستاذاً مختصاً في حياة النمل بجامعة الملك سعود، ويشغل منصب أستاذ زائر في متحف العالم بمدينة ليفربول البريطانية، اكتشف نملة مو صلاح في سلطنة عمان، وقرّر إطلاق اسم اللاعب المصري عليها".

وتتميز النملة المكتشفة بحركتها البطيئة، ولذلك فهي تقضي وقتاً طويلا في بحثها عن الغذاء وهي تفضل العشب الخفيف.

ويتربع صلاح على رأس قائمة ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً، وارتفع رصيده إلى 50 هدفاً في مسيرته بالدوري الانجليزي، بعد هدفين سجلهما في مباراة جمعت كريستال بالاس مع ليفربول، السبت الماضي، وانتهت لصالح الأخير بنتيجة 4-3.

(مو صلاح - msn)

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