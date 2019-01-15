محمد صلاح يشتري سيارة بنتلي فارهة.. كم سعرها؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

اشترى نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح سيارة "بينتلي" فارهة بحس ما كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية .

وظهرصلاح بجوار سيارته الجديدة التي يصل سعرها إلى 330 ألف دولار.

والتقطت عدسات المصورين محمد صلاح وهو يغادر أحد المطاعم عقب مباراة ليفربول وبرايتون التي أٌقيمت السبت الماضى بملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون مقابل.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفاً مع الجابونى أوباميانج لاعب أرسنال، وهارى كين قائد توتنهام.

واحتل محمد صلاح المركز الثانى في قائمة أفضل لاعبى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفقاً لموقع "هوسكورد" العالمى المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وحصل محمد صلاح على 7.7 – 10 في التقييم الذى أعده عن الموقع عن مستويات لاعبي الدوري الإنجليزي حتى الآن خلف هازارد نجم تشيلسي الذي حصل على 7.8 – 10.

مصدر الصور : ميرور

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