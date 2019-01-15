فلسطين تلاقي الأردن.. طريق تأهلها "سالكة"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتجه الأنظار إلى المباراة المرتقبة بين المنتخبين الأردني والفلسطيني، اليوم الثلاثاء (4.30 عصراً بتوقيت السعودية)، والتي ستقام على ملعب الشيخ "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.

وفعلياً، فإنّ المنتخب الأردني ضمن تأهله بشكلٍ رسمي للدور الـ16 في البطولة، كما أنه يتربّع في صدارة مجموعته. أمّا المنتخب الفلسطيني، فإنه لديه أمل بالتأهل، والذي سيأتي بتحقيق الانتصار على المنتخب الأردني، الذي لا يبدي اهتماماً كبيراً بمباراة اليوم بشكلٍ عام.

ولذلك، ففي حال فوز المنتخب الفلسطيني اليوم، فإنّ رصيده سيرتفع لـ4 نقاط، مما سيؤهله لدور الـ16، كأحد أفضل فرق بالمركز الثالث.

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