البحرين تتأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا بهدف ساحق بشباك الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تأهل المنتخب البحريني إلى دور الـ16 من كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، على حساب نظيره الهندي، بعد فوزه بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح المنتخب البحريني في تسجيل أول أهداف اللقاء بالدقيقة السابعة، عن طريق جمال راشد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبعدها اعتمد المنتخب الهندي على الأسلوب الدفاعي لإيقاف هجمات المنتخب البحريني.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا عن الأول، إلا أن المنتخب البحريني ضاعف من قوة هجماته، وكاد أن يسجل أول الأهداف في الدقيقة 73 لولا تدخل عارضة المرمى الهندي.

واستمر ضغط المنتخب البحريني، حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم لتنفيذ الركلة جمال راشد مطلقا رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي الهند، عندما أعلن عن هدف المباراة الوحيد والذي تأهلت به البحرين إلى الدور التالي.

وبهذه النتيجة حلّ المنتخب البحريني في المركز الثاني من المجموعة برصيد أربع نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر الإمارات المجموعة بخمس نقاط.

مصدر الصورة : filgoal

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