12 حقيقة حول لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فيما يلي حقائق عن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الذي نال جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم 2018 يوم الاثنين. وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء:

- ولد في التاسع من سبتمبر أيلول 1985 في زادار الكرواتية

- بدأ اللعب في قطاع الناشئين في نادي زادار في 1996

- انضم إلى دينامو زغرب في 2002

- خاض أول مباراة دولية مع كرواتيا أمام الأرجنتين وديا في 2006

- انضم إلى توتنهام في 2008 مقابل 16.5 مليون جنيه استرليني (21.64 مليون دولار)

- انضم إلى ريال مدريد في 2012 مقابل 30 مليون جنيه استرليني بحسب تقارير وسائل إعلام

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على مستوى الأندية

- الدوري الكرواتي أعوام 2006 و2007 و2008 مع دينامو زغرب

- الدوري الإسباني مع ريال مدريد في 2017 ودوري الأبطال في 2014 و2016 و2017 و2018 وكأس ملك إسبانيا 2014

الجوائز الفردية

- أفضل لاعب في كرواتيا أعوام 2007 و2008 و2011 و2014 و2016 و2017

- جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2018

- أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018

- جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018

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