لوكا مودريتش ينهي هيمنة رونالدو وميسي على جوائز الأفضل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

اعتاد عشاق الساحرة المستديرة الوقوف والتصفيق بحرارة أما للبرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي لقاء فوز أحدهم بجائزة أفضل لاعب في العالم على مدى السنوات الـ 10 الأخيرة، لكن لاعبا جديدا بزغ نجمُه في سماء عالم كرة القدم ، جاء لينهي هيمنة اللاعبين على الألقاب والجوائز الفردية،..

لأول مرة منذ 10 سنوات، توقف تصفيق الجميع للبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن تمكن لاعب جديد من انتزاع لقب الأفضل من النجمين اللذين هيمنا على الساحة لمدة عقد كامل، ومن دون شك فالثنائي لم يتوقف عن التألق وتحقيق الجوائز الفردية وتصدر سباق هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختار بطلا جديدا ليتوجه ملكا لعالم الساحرة المستديرة، إنه الكرواتي لوكا مودريتش لينهي احتكار رونالدو وميسي للجائزة في السنوات الأخيرة.

آخر لاعب بخلاف رونالدو وميسي فاز بلقب أفضل لاعب في العالم، كان البرازيلي ريكاردو كاكا، وحدث ذلك عام 2007 عندما قاد ميلان الإيطالي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي.

مودريتش استحق لقب الأفضل على مستوى العالم، بعد موسم حافل لعب خلاله دورا كبيرا في تتويج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وساهم بقوة في بلوغ منتخب كرواتيا نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، وانتزع لقب أفضل لاعب في المونديال، كما حقق مؤخرا لقب أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري للعبة "يويفا".

تتويج مودريتش على حساب لاعبين لديهم قدرات تهديفية يعني تقديرا لدروه في الوسط في بناء الهجمات والاستحواذ ومنح التوازن للفريق وفك شفرات وسط الخصم.

وبتتويج مودريتش ربما بدأت تشهد الجائزة شيئا من العدالة، فلربما نشاهد يوما ما لاعبين بقيمة بوسكيتس وكانتي وكاسيميرو يحملون الكرة الذهبية وجائزة الأفضل تقديرا للمستويات الدفاعية التي تقدم من قبلهم، وربما نجد صراعا بين شتيغين ودي خيا ونافاس وكورتوا على الجائزة يوما ما لتصبح كرة القدم منصفة للجميع بعدما أنصفت الكرواتي مودريتش هذا العام.

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