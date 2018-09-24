الكرة الذهبية تربك عشاق الكرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبل ساعات من إعلان جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الكروية هي الأخرى، أنها ستمنح جائزة الكرة الذهبية الثالثة والستين في تاريخها لأفضل لاعب في العالم، في الثالث من ديسمبر المقبل في باريس.

وكانت جائزة الكرة الذهبية وجائزة الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب قد دمجتا بين عامي 2010 و2015، قبل أن يعود كل طرف إلى منح جائزته بدءا من عام 2016.

وتوزع مساء الاثنين في لندن جوائز الفيفا، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، أما كرة "فرانس فوتبول" الذهبية بالون دور فسوف يعلن الفائز بها في 3 ديسمبر.

وإضافة إلى الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي تعد أبرز جائزة على المستوى الفردي، استحدثت المجلة جائزتين هذا العام هما الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، و"جائزة كوبا" نسبة إلى النجم الفرنسي السابق ريمون كوبا لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما.

وكما هي الحال بالنسبة لفئة الرجال، سيتم التصويت على اختيار افضل لاعبة من قبل الصحفيين، أما الفائز بجائزة كوبا، فسيتم اختياره من قبل لاعبين سابقين توجوا بالكرة الذهبية، بينهم دينيس لو، وفرانتس بكنباور، وميشال بلاتيني، وجان بيار بابان، ومارك فان باستن، وزين الدين زيدان، وليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كما أعلنت "فرانس فوتبول" في بيان.



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