من سيحمل الكرة الذهبية ويكون أفضل لاعب؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تستضيف العاصمة الانجليزية "لندن" في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، بقاعة الحفلات الملكية، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، وهي المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها "لندن" حفل جوائز "The Best"، وستقوم قناة "أون سبورت" بنقل الحفل على الهواء مباشرة لكل الجماهير العربية.

وتعد هذه النسخة الثالثة بعد فصل هذه الجائزة عن "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، ولم يفز أي لاعب بجائزة "The Best" إلا كريستيانو رونالدو، أما ليونيل ميسي فقد حل وصيفاً للدون عامي 2016 و2017.

يشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات يأتي على رأسها جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وخوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، وسامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي، وأحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية المعتزل، بجانب النجوم المرشحين لحصد جوائز "الفيفا" هذا العام.

شهدت القائمة النهائية، تواجد الثلاثى، كرستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالى، ولوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، ونجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، الذى قدم موسما استثنائيا مع الريدز، على الرغم من أنه موسمه الأول، كما كان سببا رئيسيا فى صعود منتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية، وكأس العالم، وصعد مع فريقه لنهائى دورى ابطال أوروبا، لكنه أصيب فى المباراة.

ويستعد 6 مليارات مشاهد ومتابع ومحب لكرة القدم، حول العالم، لمتابعة الحدث الأكبر والإعلان عمن هو ملك ملوك كرة القدم، فى الكرة الأرضية، حيث يقدم فيه مسؤولو الفيفا جوائز «الأفضل» إلى أحسن لاعب ولاعبة كرة قدم وأحسن مدرب على مستوى كرة القدم للرجال والنساء.

وأصبحت جوائز «الأفضل» هى النسخة الأحدث من الجوائز الفردية الكبيرة التى تقدم لأحسن لاعب فى العالم، حيث سبقتها 3 نسخ مختلفة هى جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب فى العالم باستفتاء الفيفا وجائزة الكرة الذهبية من الفيفا حتى وصلت عملية التتويج إلى جائزة «الأفضل».

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