ديشامب أفضل مدرب وكورتوا أفضل حارس لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلن الفيفا فوز الفرنسي ديدييه ديشامب بلقب أفضل مدرب في العالم، أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل هدف في العالم لعام 2018، وتفوق هدف صلاح لليفربول في مرمى إيفرتون، الذي سجله الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.

وحصل الفرنسي رينالد بيدرو المدير الفني لفريق السيدات في ليون الفرنسي، على لقب أفضل مدرب في كرة القدم النسائية، كما ذهبت جائزة أفضل جمهور لمشجعي منتخب بيرو، الذين تكبدوا عناء ماديا كبيرا وقطعوا مسافة طويلة لمتابعة المنتخب في مونديال روسيا 2018.

ويتنافس على لقب أفضل لاعب في العالم 3 لاعبين هم قوام القائمة النهائية، المكونة من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وزميله السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويغيب رونالدو عن الحفل، مما يرجح معرفته المسبقة بأنه لن يتوج بالجائزة التي يحمل لقبها.

وحقق مودريتش مؤخرا لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضا، فضلا عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

أما صلاح فقدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جمع فيه لقبي الهداف وأفضل لاعب، وفي دوري أبطال أوروبا لعب دورا مهما في وصول ليفربول إلى النهائي.