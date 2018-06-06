بماذا فكر "محمد صلاح" بعد إصابته المؤلمة؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

صرح نجم ليفربول و منتخب الفراعنة المصري محمد صلاح عن الإصابة التي تعرض لها في ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا،

الذي انتهت بتتويج للنادي الملكي ريال مدريد باللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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و كان صلاح قد اضطر لمغادرة أرضية الملعب بعد مرور نصف ساعة فقط من اللقاء، عقب تدخل من كابتن ريال مدريد سيرجيو راموس، سقط بعدها على الأرض متأثرًا بإصابة قوية في الكتف الأيسر.

و قال أيضاً في حواره الأول بعد تعرضه للإصابة وفق موقع "بليتشر ريبورت": "أنا إنسان، لذلك عندما سقطت على الأرض شعرت بألم شديد" و أضاف

"دار برأسي العديد من الأمور، كنت أفكر في نهائي دوري الأبطال، بعد ذلك فكرت سريعًا في كأس العالم"

وانهى حديثه قائلاً "لا يمكنك التفكير في المونديال خلال النهائي، إنه نهائي تشامبيونزليغ".

و أصبح صلاح مهدداً بالغياب عن أول مباراة لمنتخبه المصري في كأس العالم أمام غريمه الأوروغواي، و يذكر بأنه كان أهم المتسببين في مشاركة مصر في المونديال المقرر انطلاقه يوم 14 يونيو/حزيران، بعد تواجدهم في المجموعة الأولى مع أوروجواي وروسيا والسعودية.

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