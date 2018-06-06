"حسن هشام".. لاعب مصري ناشئ يبحث عن الإحتراف

أخبار الان| القاهرة -مصر-رمضان المطعني (خاص)

تظل كرة القدم هي اللعبة الاكثر شعبية في العالم ومعها يامل العديد من الحالمين ان يكونوا بين احد انديتها ... وهو حلم راود اللاعب صني وسعى الى تحقيقه المزيد مع مراسلنا بالقاهرة رمضان المطعني، أحب كرة القدم واحب أن العبها واتمنى ان اصبح مشهورا واحصل على بطولات لفريقي وكون مثل اللاعب محمد صلاح .



منذ نعومة اظافره كان شغف الساحرة المستديرة سيطر على عودة الذي يشتد يوما تلو الاخر وتشتد معه موهبته.. احد عشرعاما هو عمر اللاعب الناشئ حسن وشهرته صني يرى احلامه وطموحاته مع كرة القدم بالحاقه بأحد الاندية المصرية وعينه على الاحتراف خارج مصر والمثل الاعلى كان محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي .

محمد صلاح طبعا يتمرن كثيرا وملتزم وكان يلعب في تشيلسي وتمرن حتى انتقل الى روما ومن ثم رآه مدرب ليفربول وانتقل اليه، لم يغفل صني الذي يرتدي قميص رقم سبعة القواعد اللازمة ليكون ضمن الصفوف الاولى لاحدى الفرق العالمية بدأ من الالتزام بالتمارين ومتابعة الدوريات العالمية والمحلية .



أنا اشاهد الليجا الاسبانية وريال مدريد وبرشلونة واتليتكوا يحصلوا على الدوري لكن الدوري الانجليزي أقوى وكل الفرق تحصل على بطولات مثل مانشستريونايتد وليفربول وغيرهم، ومع تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم بروسيا يأمل اللاعب الصغير ان يحجز مكانه بين الكبار في صفوف الفراعنة فهو الان مشاهدا ومشجعا لمنتخب بلاده على أن يكون في الغد من بينهم.



مصر تستطيع أن تحقق انجازا في كأس العالم ومن الممكن ان تفوز على اورجواي في مجموعتها ولكن لن تفوز بالنهائيات اكيد ولكن ندعوا الله ان تلعب جيدا. يبقى ولع الساحرة المستديرة يخطف البابّ الكثير ولكن تظل الموهبة والسعي هما كلمتا السر وراء تحقيق الانجازات في حياة كل لاعب لعل صني ان تشرق موهبته الى العالمية بالاصرار والتحدي..

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