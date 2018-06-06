حضور عربي في قائمة اللاعبين الاثقل والاخف وزنا

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)



بعد إعلان المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018 عن قوائمها النهائية، والتي ضمت 736 لاعبا من مختلف قارات العالم، برزت أسماء معينة لما تمتلكه من مواصفات جسدية، وتواجد اسمان سعوديان بالتحديد في قائمتي أثقل وأخف اللاعبين وزنا.



الأثقل وزنا

نال اللاعب رومان توريس من بنما لقب اللاعب الأثقل وزنا في المونديال بوزن 99 كغ، تلاه كل من حارس المنتخب السعودي عبد الله المعيوف والمدافع الإنكليزي هاري ماغواير واللاعب الدنماركي يانك فيستغارد، وجميعهم يشتركون في نفس الوزن (98 كغ).

أما الغريب في هذه القائمة حضور اسم من منتخب كوريا الجنوبية، الذي اشتهر بالخفة والسرعة، حيث احتل المهاجم كيم تشن ووك المركز الخامس على لائحة اللاعبين الأثقل وزنا في مونديال روسيا (97كغ)، حيث يتفوق كيم عن ثان أثقل لاعب بالمنتخب الكوري، وهو الحارس كيم جين يون، بأكثر من 15 كغ.



الأخف وزنا

أما بالنسبة للأخف وزنا فكان التفوق للمنتخب الياباني وتحديدا اللاعب تاكاشي إينوي بـ 59 كغ فقط، تلاه في المرتبة الثانية اللاعب الإنكليزي جيسي لينغارد بـ 60 كغ، أما المرتبة الثالثة فضمت أسماء 5 لاعبين من بينهم السعودي محمد البريك.

البريك يشترك مع لاعبي أوروغواي نانديز ولوكاس توريرا والبلجيكي دريس مرتنز والبرتغالي جواو موتينيو بنفس الوزن (61 كغ).

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