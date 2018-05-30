هل سيلتحق "رونالدو" بباريس سان جرمان للّعب جنب غريمه السابق؟

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة

هل ما صرح به "رونالدو" ليلة التتويج بلقب الدوري الأوروبي يعطي فكرة مقتضبة عن نوايا الـ "دون" التي ترمي إلى الرحيل؟ في هذا الصدد، كشفت وسائل إعلام برتغالية، الثلاثاء 29 مايو/ آيار، اقتراب نجم ريال مدريد، "كريستيانو رونالدو"، من الانتقال إلى صفوف "باريس سان جيرمان" بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، فهل يكون زميلا للغريم السابق "نيمار"؟

أكد موقع "Sapo" البرتغالي، أن وكيل "رونالدو"، ومواطنه "خورخي مينديز" قد وصل إلى باريس للاتفاق على صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الفرنسي، وفق موقع (sport-express).

هذه الزيارة يمكن أن تزيد من حجم التكهنات بشأن رحيل "رونالدو"، ومما يدعم الشك هو عدم وجود صورته بين لاعبي الفريق الملكي، الذي كشف عبر موقعه الرسمي، عن قميصه للموسم الجديد، كما اختفت صورة النجم البرتغالي من بين تشكيلة لاعبي الفريق الملكي على موقعه الرسمي أيضا..

مصدر الصورة (موقع marca)

اقرأ أيضا:

"كريستيانو رونالدو" حديث العالم بعد الهدف الخارق