"كريستيانو رونالدو" حديث العالم بعد الهدف الخارق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة كبيرة بهدف النجم البرتغالي، حيث نشر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم موناكو، صورة للهدف ومعها علامات تصفيقكما كتب زميل رونالدو السابق الدولي الإسباني ألفارو أرلبيلوا: “بإمكان رونالدو حاليًا مغادرة الأرض واللعب مع الفضائيين”.



وكشفت صحيفة “ماركا”، أن النجم البرتغالي ارتفع بمترين و38 سنتمترًا على الأرض، لتسجيل الهدف الرائع وبكونه قفز تقريبًا على ارتفاع قائم المرمى الأعلى مذكرة أيضًا بارتقاءاته السابقة لتسجيل أهداف بالرأس، وأكد المهاجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر، لاعب برشلونة السابق، أيضًا أنه شاهد الكثير من الأهداف الجميلة في حياته لكن هدف رونالدو كان رائعًا، ونشر ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، تغريدة جاء فيها: “كريستيانو رونالدو مجرد مزحة، ما هذا اللاعب”، كما نشر نجم كرة السلة الأمريكي الشهير جيمس ليبرون تغريدة، قال فيها: “هل أنت غير مستمتع؟ كريستيانو هذا ليس حتى عدلا”.



ووصفت صحف أوروبية ومواقع عالمية هدف رونالدو بالخارق، وعنوت صحيفة ليكيب: “فوق كوكب آخر”، كما نشر الموقع الرسمي لليغا صورة لرونالدو وهو فوق كوكب الأرض في تعبير لكونه من فضاء آخر.

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