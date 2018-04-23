تعرف على الملعب البرازيلي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف)

يشتهر ملعب ميلتون كوريه في البرازيل بإسم " Zerão " و تأتي شهرته لكونه يقع على خط الإستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، بمعنى كل فريق يلعب في أحد نصفي الكرة الأرضية أثناء لقائهما في المباراة ، فريق في النصف الشمالي للكرة الأرضية و الآخر في نصفها الجنوبي.

يعتبر الملعب المسمى ب " Zerão " بالبرازيلية أو "الصفر الكبير" بالترجمة العربية الواقع في مدينة ماكابا عاصمة ولاية أمابا البرازيلية حالة فريدة في العالم ، لكونه مقسوما من وسطه بخط الإستواء.

وإنتهت الأشغال في الملعب سنة 1990 ويتسع لـ 10 آلاف مشجع وتلعب فيه عدة فرق أمابا كلوب وإيسبوت كلوب ماكابا وأوراتوريو كلوب ريكرياتيفو وسانتوس فوتبول كلوب وساوباولو فوتبول كلوب.

وسمي الملعب في البداية على اسم سائق الفورمولا 1 البطل الراحل أيرتون سينا ثم أصبح يحمل اسم ملعب ميلتون دو سوزا كوريا الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم بولاية أمابا والذي توفي سنة 1994 .

ومن غرائب الملعب أن حكم اللقاء حين يجري القرعة بين عميدي الفريقين يسألهما عن أي جهة من الكرة الأرضية تود اللعب “الشمال أو الجنوب “، ورغم تعدد أسماء الملعب ظل الجميع يلقبه بملعب الصفر الكبير لكون خط الاستواء يقسمه.

ويظهر الملعب على خرائط غوغل عند خط العرض "صفر"، وهو المعروف بخط الاستواء.

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