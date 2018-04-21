مواجهة ساخنة بين برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (وكالات)

يسعى فريق برشلونة الإسباني إلى تحطيم ِ رقم ٍ قياسي جديد في حال تُوج َ بلقبِ كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عندما يواجهُ فريقَ إشبيلية مساء اليوم في نهائي البطولة.

ويطمحُ الفريق الكتالوني إلى تحقيقِ اللقب للمرة الرابعة على التوالي، حيث تُوج بكأس ملك إسبانيا 29 مرة في تاريخه, إلا أنه لم يتمكن أبدا من الفوز باللقب 4 سنوات متتالية.



وحقق فريقان فقط هذا الرقم القياسي، هما ريال مدريد (1905-1906-1907-1908) وأتلتيك بيلباو (1930-1931-1932-1933).

وكان برشلونة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الرقم، حين أحرز اللقب ثلاث مرات على التوالي أعوام 1951 و1952 و1953، قبل أن يخسر النهائي ضد فالنسيا عام 1954.

ويأمل برشلونة التتويج باللقب من أجل محو خيبة الخروج من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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