ريال مدريد وبايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

أكمل ريال مدريد وبايرن ميونيخ عقد المتأهلين لنصف نهائي التشامبيونز ليغ في ختام ربع النهائي.



ريال مدريد تمكن من افتكاك ورقة التأهل على ملعبه بصعوبة بالغة بعد هزيمته أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف، ليَحسم الريال تأهله بمجموع المبارتين بأربعة أهداف لثلاثة، مواصلا بذلك رحلة الدفاع عن لقبه. كما تفادى بدوره بايرن ميونيخ المفاجآت وحسم تأهله لنصف النهائي، بعد نهاية مباراة مضيفه الاسباني اشبيلية بالتعادل من دون أهداف، ليضمن البايرن مقعده في دور الأربعة، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

ركلة جزاء تنقذ ريال مدريد من ريمونتادا ليوفنتوس

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته 1-4 أمام يوفنتوس الإيطالي الذي كاد أن يحقق "ريمونتادا" تاريخية، إلا أن ركلة جزاء قضت على أحلامه، الأربعاء.

وركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في اللحظات الاخيرة من الوقت بدل الضائع، جنبت ريال مدريد خوض شوطين إضافيين أمام ضيفه الإيطالي، الذي قلب تأخره الكبير ذهابا صفر-3 إلى فوز لافت 3-1 في إياب ربع النهائي.

وسجل ليوفنتوس المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسيتين (2 و37) ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي بعد خطأ من حارس ريال الكوستاريكي كيلور نافاس (61).

وفي وقت كان يستعد الفريقان لشوطين إضافيين منح الحكم ركلة جزاء جدلية ترجمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وحيدا لريال ليتأهل الملكي 4-3 بمجموع المباراتين.

واحتسبت ركلة الجزاء بعد تعرض البديل لوكاس فازكيز لعرقلة من المغربي المهدي بنعطية، وسط اعتراضات شديدة من قائد وحارس يوفنتوس جيان لويجي بوفون، الذي طرده الحكم مايكل أوليفر.

وحل فويتشيخ شتينسني بديلا لبوفون، لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة رونالدو، ليعزز ريال مدريد رقمه القياسي ببلوغ المربع الذهبي للمرة الثامنة على التوالي.

وانضم ريال في نصف النهائي إلى ليفربول الإنجليزي الذي تخطى الثلاثاء مواطنه مانشستر سيتي (3-صفر و2-1)، وروما الإيطالي الذي صدم برشلونة الإسباني (1-4 و3-صفر) وبايرن ميونيخ الألماني المتأهل الأربعاء على حساب إشبيلية الإسباني (2-1 وصفر-صفر).





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