محمد صلاح يحصد مليون صوتا في انتخابات الرئاسة المصرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم يقتصر الاهتمام بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، على الجانب الكروي فقط، بل انتقلت شعبية المحترف المصري من كرة القدم إلى عالم السياسة.

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فلقد سلطت الأضواء مؤخرا على ما حدث خلال انتخابات الرئاسة المصرية، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفي موسى.

وقام بعض الناخبين الشباب بتصوير ورقة التصويت الإنتخابي بعد أن أضافوا لقائمة المرشحين، اسم محمد صلاح، ونشروها على مواقع التواصل الإجتماعي ، ولاقت إعجاب الكثير من الرواد من معجبي "صلاح".

أثارت الصورة جدلا لما حققه محمد صلاح من نجاح. و بعد فرز الأصوات أشارتقرير إلى أن محمد صلاح ، حصل على مليون صوت في الانتخابات الرئاسية المصرية، رغم كونه غير مرشح.

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ولم تعلن بعد نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، لكن أغلق باب التصويت، بعدما استمر لثلاثة أيام.

