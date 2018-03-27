تعرف على قائمة "أشهر" اللاعبين العرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

كشفت مجلة "فوربس" عن تصدّر النجم المصري محمد صلاح، المحترِّف في ليفربول الإنكليزي، قائمة أشهر عشرة لاعبين عرب لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي

جاء في صدارة ترتيب اللاعبين العرب الأكثر شهرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة، النجمُ المصري، محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بمجموع تسعة عشر مليون متابع عبر حساباته المختلفة.

بينما احتل المرتبة الثانية، نجمُ المنتخب السعودي ولاعبُ الهلال، ياسر القحطاني، وجاء بمجموع سبعةِ ملايين وسبعمئةِ الف متابع له عبر حساباته الشخصية.

وفي المركز الثالث، اللاعبُ المصري محمد النني، المحترفُ ضمن صفوف أرسنال الانجليزي، بمجموع خمسةِ ملايين وتسعمئة الف متابع.

وفي المركز الرابع، جاء المصري رمضان صبحي، المحترف ضمن صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، بمجموع خمسةِ ملايين وسبعمئةِ الف متابع له عبر مواقع التواصل.

والجزائري رياض محرز، حل في المركز الخامس، برصيد اربعةِ ملايين وسبعمئةِ الف متابع.

بينما احتل المركز السادس، اللاعب المصري أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف فريق ويست بروميتش الإنجليزي، برصيد ثلاثة ملايين واربعمئةِ الف متابع.

بينما ذهب المركز السابع، للمصري محمود عبد المنعم كهرباء، نجمُ اتحاد جدة السعودي، برصيد ثلاثمئةِ ملايين وثلاثمئة الف متابع.

أما اللاعب السوري المتألق، عمر السومة، لاعب أهلي جدة السعودي، خطف المركز الثامن بمجموع ثلاثة ملايين ومئتي الف متابع عبر حساباته الخاصة به.

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