يسعى محمد صلاح لتحطيم الرقم القياسي بالأهداف

أخبار الآن | ليفربول - المملكة المتحدة (وكالات)

ينافس النجم المصري محمد صلاح، للحصول على لقب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، و التي بات قريبا جدا من مسألة حسمها بعد أن سجل 30 هدفا، ولم يسبق أنّ فاز بتلك الجائزة أي لاعب مصري أو عربي أو حتى أفريقي.

وقد يحطم صلاح الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الدوري، في موسم مؤلف من 38 مباراة وهو 31 هدفا، وربما حتى تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم من 42 مباراة والبالغ 34 هدفا.

وقال محمد صلاح لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية "اللاعبون يحاولون مساعدتي كثيرا في تسجيل الأهداف، لأنهم يعلمون أنني الآن أنافس على الحذاء الذهبي، وفي النهاية الجائزة فردية لكنها تساعد الفريق أيضا في الحصول على النقاط".

وتابع "تتبقى أربع مباريات لذا الأمر واضح تماما، أنا ألعب من أجل الحذاء الذهبي، لكن الأمر دائما في صالح الفريق".

وقال المهاجم المصري "الآن الأمر واضح تماما، أرغب في تحطيم الرقم القياسي للدوري الممتاز، لم يتبق لي سوى تسجيل هدف واحد، حقا أرغب في تحطيم الرقمين القياسيين، لا يتبقى سوى أربع مباريات وأربعة أهداف".

وقد يحطم صلاح الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الدوري، في موسم مؤلف من 38 مباراة وهو 31 هدفا، وربما حتى تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم من 42 مباراة والبالغ 34 هدفا.

وتابع "أعلم من اليوم الأول مع ليفربول، أنني أريد أن أفعل شيئا مختلفا.. لقد كنت هنا من قبل مع تشسي، ولم أحصل على فرصتي، ثم عدت إلى البريميرليغ، وأردت أن أظهر للجميع ما يمكنني فعله".

وأضاف "لم أكن ألعب مع تشيلسي، يمكنك أن ترى ذلك من خلال الأرقام، لم أحصل على فرصة، ويمكنك أن ترى أيضا أنني عندما حصلت على فرصتي، أثبت خطأ وجهة نظر بعض الناس"

وأردف صلاح "يمكنك أن ترى الفارق بين الآن، وقبل عام، أو قبل عامين.. كل عام، كل يوم، كل شهر، أثبت نفسي، أحاول أيضا دائما أن أرى نقاط ضعفي، وأعمل عليها لكي أتحسن، ولأكون أفضل كشخص وكلاعب".

وواصل "جسدي الآن أصبح مختلفًا عن ذي قبل، وإنهائي للكرات أصبح أيضا مختلفًا"، وأوضح " أنا "الآن أكثر راحة في الملعب، وأحاول تحسين نفسي كل يوم".

واختتم النجم المصري بقوله "أعتقد أنني قضيت موسما رائعا، والفريق قدم أداء جيدا، نقاتل لنكون في المراكز العليا، الثاني أو الثالث، لا أستطيع أن أنسى أيضا ما يعطيني إياه الفريق، والطريقة التي نلعب بها، والطريقة التي يدعمونني بها، داخل وخارج الملعب".



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